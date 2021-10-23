Преимущества COVID-вакцины Pfizer для детей перевешивают риски, - регулятор США

Прививки могут быть доступны в Соединенных Штатах в начале ноября

Возможные преимущества вакцинации Pfizer/BioNTech от COVID-19 детям от 5 до 11 лет перевешивают риски редких случаев воспаление сердца. К такому выводу пришли ученые Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA), передает Reuters .

Ранее производители вакцины заявляли, что их прививки показало эффективность против коронавируса в 90,7% в клинических испытаниях детей от 5 до 11 лет.

Отмечается, что в случае, если FDA разрешит иммунизацию Pfizer/BioNTech для детей от 5 до 11 лет, это будет первая вакцина от COVID-19 для этой возрастной группы.

Подчеркивается, что прививки могут быть доступны в Соединенных Штатах в начале ноября.

Вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna Inc связаны с редкими случаями воспаление сердца, что называется миокардитом, особенно у молодых мужчин.

Однако сотрудники FDA заявили, что, если предположить, что количество случаев миокардита, что наблюдаются в младшей возрастной группе будет такой же, как у детей от 12 до 15 лет, количество госпитализаций, которым предотвратили, связанных с COVID-19, превысит количество госпитализаций, связанных с миокардитом, в большинстве проанализированных сценариев.

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Напомним, ранее мы писали, что Pfizer/BioNTech пригласили лицензию на вакцинацию против коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет. Компания протестировала вакцину у более чем 2200 детей.