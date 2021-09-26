Правительство "Талибана" в Афганистане призвало возобновить международные рейсы в страну
Оно пообещало полное сотрудничество с авиакомпаниями
Правительство "Талибана" обратилось с призывом возобновить международные рейсы в Афганистане, пообещав полное сотрудничество с авиакомпаниями и заявив, что проблемы в аэропорту Кабула решены. Об этом сообщил Reuters.
Как отмечается, заявление Министерства иностранных дел талибов сделано в связи с тем, что новая администрация страны активизировала усилия по открытию Афганистана и международному признанию правительства "Талибана".
Известно, что из аэропорта Кабула выполнялось ограниченное количество рейсов, однако коммерческие услуги авиаперевозок еще не восстановились после хаотичной эвакуации десятков тысяч иностранцев и уязвимых афганцев, последовавшей за захватом столицы талибами.
Однако, аэропорт, который был поврежден во время эвакуации, снова открыт.
Напомним, что ранее на центральной площади афганского города Герат боевики группировки "Талибан" повесили тела четырех мужчин якобы причастных к хищению местного жителя и его сына.
Они принесли четыре тела на главную площадь города, а затем три тела перенесли в другие части города для всеобщего обозрения.