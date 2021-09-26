Правительство "Талибана" в Афганистане призвало возобновить международные рейсы в страну

Reuters

Оно пообещало полное сотрудничество с авиакомпаниями

Правительство "Талибана" обратилось с призывом возобновить международные рейсы в Афганистане, пообещав полное сотрудничество с авиакомпаниями и заявив, что проблемы в аэропорту Кабула решены. Об этом сообщил Reuters.

Как отмечается, заявление Министерства иностранных дел талибов сделано в связи с тем, что новая администрация страны активизировала усилия по открытию Афганистана и международному признанию правительства "Талибана".

Известно, что из аэропорта Кабула выполнялось ограниченное количество рейсов, однако коммерческие услуги авиаперевозок еще не восстановились после хаотичной эвакуации десятков тысяч иностранцев и уязвимых афганцев, последовавшей за захватом столицы талибами.

Однако, аэропорт, который был поврежден во время эвакуации, снова открыт.

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Напомним, что ранее на центральной площади афганского города Герат боевики группировки "Талибан" повесили тела четырех мужчин якобы причастных к хищению местного жителя и его сына.

Они принесли четыре тела на главную площадь города, а затем три тела перенесли в другие части города для всеобщего обозрения.