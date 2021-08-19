Правительство Испании не дало согласия на заход в порт двух российских военных кораблей

DW

Корабли должны были дозаправиться в порту и пополнить запасы продовольствия

Правительство Испании не дало согласия на заход в порт Сеута двух российских военных кораблей для их дозаправки и пополнения запасов продовольствия. Об этом сообщил DW.

Как отмечается, Министерство иностранных дел Испании не ответило на просьбу России о заходе ее двух военных кораблей - большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" и спасательного буксирного судна "Алтай" - в порт города Сеута, испанского полувексклава в Северной Африке.

"Речь шла о трехдневном визите, который должен был начаться 18 августа. Русские корабли должны были пройти техобслуживание. Одновременно планировалось, что члены экипажей могли посетить город", - сообщило издание.

Как известно, просьба о заходе кораблей была направлена Россией еще в начале лета. В ответ испанский МИД требовал информацию о маршруте и целях их плавания, на что российская сторона не ответила.

Обслуживание российских военных кораблей было довольно выгодно Испании - оно приносило доходы Сеуте. Однако теперь Испания должна отказывать Москве как член Евросоюза, учитывая упомянутые санкции. Спрашивая у России маршрут кораблей, Мадрид заранее знал, что ответа не получит, поскольку Москва заявила испанской стороне еще в 2016 году, что планы ее флота является военной тайной и не разглашаются.

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Как сообщалось ранее, правительство Испании обдумывало, как ответить России на запрос о дозаправке ее флота в порту автономного города Сеута на северном побережье Африки. Россия обратилась с просьбой о дозаправке своего флота в Сеуте, как это делалось в течение пяти лет за последнее десятилетие.