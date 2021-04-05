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Позировали обнаженными: В Дубае задержали 11 украинок

Фото из соцсетей

Девушки участвовали в съемках видеоролика

В Дубае задержали 40 человек за съемку видеоролика, в котором обнаженные девушки стоят на балконе одного из небоскребов города. Среди задержанных оказалось 11 украинок. Об этом "ВВС News Украина" сообщили в МИД.

"3 апреля полиция Дубая задержала группу лиц в связи с нарушением норм общественной морали. По предварительной информации, среди задержанных - одиннадцать гражданок Украины", - рассказали в ведомстве.

Там добавили, что украинское консульство в Дубае взаимодействует с местными правоохранителями для обеспечения соблюдения прав украинок и выяснения всех обстоятельств этого дела. Уже завтра украинский консул должен посетить задержанных.

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При этом добавляется, что также среди задержанных голых девушек было восемь россиянок.

"Сейчас ждем полную информацию от полиции Дубая. Предварительно известно о задержании восьми граждан РФ, в том числе инициатора съемки, среди 40 человек. Они обратились за помощью в генконсульства, но сделать тут что-то сложно, статья достаточно серьезная - участие в развратных действиях", - сообщили "РИА Новости" в генконсульстве РФ.

Как уточнил собеседник агентства, задержанным девушкам грозит до шести месяцев лишения свободы, организатору съемки - до 1,5 года.

Также задержанным девушкам грозит штраф в размере пяти тысяч дирхамов (около 1390 долларов) на каждую, организатору - 50 тысяч дирхамов (около 14 тысяч долларов).

В то же время в российском генконсульстве допустили, что власти Эмиратов могут помиловать задержанных девушек в связи с наступлением Рамадана.

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Примечательно, видеоролик, ставший поводом для задержаний, появился в соцсетях в минувшую субботу. В нем более десяти девушек позируют обнаженными на балконе высотного здания в курортном районе Дубай Марина.

 

Напомним, в Объединенных Арабских Эмиратах действуют жесткие правила морали. Особенно они касаются внешнего вида. Одежда должна быть сдержанной и закрывать большую часть тела.

Купальники разрешены только на пляже, строго запрещено на пляже быть топлес и тем более запрещено появляться обнаженными.

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