Позировали обнаженными: В Дубае задержали 11 украинок
Девушки участвовали в съемках видеоролика
В Дубае задержали 40 человек за съемку видеоролика, в котором обнаженные девушки стоят на балконе одного из небоскребов города. Среди задержанных оказалось 11 украинок. Об этом "ВВС News Украина" сообщили в МИД.
"3 апреля полиция Дубая задержала группу лиц в связи с нарушением норм общественной морали. По предварительной информации, среди задержанных - одиннадцать гражданок Украины", - рассказали в ведомстве.
Там добавили, что украинское консульство в Дубае взаимодействует с местными правоохранителями для обеспечения соблюдения прав украинок и выяснения всех обстоятельств этого дела. Уже завтра украинский консул должен посетить задержанных.
При этом добавляется, что также среди задержанных голых девушек было восемь россиянок.
"Сейчас ждем полную информацию от полиции Дубая. Предварительно известно о задержании восьми граждан РФ, в том числе инициатора съемки, среди 40 человек. Они обратились за помощью в генконсульства, но сделать тут что-то сложно, статья достаточно серьезная - участие в развратных действиях", - сообщили "РИА Новости" в генконсульстве РФ.
Как уточнил собеседник агентства, задержанным девушкам грозит до шести месяцев лишения свободы, организатору съемки - до 1,5 года.
Также задержанным девушкам грозит штраф в размере пяти тысяч дирхамов (около 1390 долларов) на каждую, организатору - 50 тысяч дирхамов (около 14 тысяч долларов).
В то же время в российском генконсульстве допустили, что власти Эмиратов могут помиловать задержанных девушек в связи с наступлением Рамадана.
Примечательно, видеоролик, ставший поводом для задержаний, появился в соцсетях в минувшую субботу. В нем более десяти девушек позируют обнаженными на балконе высотного здания в курортном районе Дубай Марина.
Women arrested after stripping naked to pose on balcony in Dubai 'publicity stunt'https://t.co/W1lYZgFJvZ pic.twitter.com/TfAcQK6k8q— The Mirror (@DailyMirror) April 4, 2021
Напомним, в Объединенных Арабских Эмиратах действуют жесткие правила морали. Особенно они касаются внешнего вида. Одежда должна быть сдержанной и закрывать большую часть тела.
Купальники разрешены только на пляже, строго запрещено на пляже быть топлес и тем более запрещено появляться обнаженными.