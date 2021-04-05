Позировали обнаженными: В Дубае задержали 11 украинок

При этом добавляется, что также среди задержанных голых девушек было восемь россиянок.

"Сейчас ждем полную информацию от полиции Дубая. Предварительно известно о задержании восьми граждан РФ, в том числе инициатора съемки, среди 40 человек. Они обратились за помощью в генконсульства, но сделать тут что-то сложно, статья достаточно серьезная - участие в развратных действиях", - сообщили "РИА Новости" в генконсульстве РФ.

Как уточнил собеседник агентства, задержанным девушкам грозит до шести месяцев лишения свободы, организатору съемки - до 1,5 года.

Также задержанным девушкам грозит штраф в размере пяти тысяч дирхамов (около 1390 долларов) на каждую, организатору - 50 тысяч дирхамов (около 14 тысяч долларов).

В то же время в российском генконсульстве допустили, что власти Эмиратов могут помиловать задержанных девушек в связи с наступлением Рамадана. Новости по теме: В Киевской области разоблачили злоумышленника, который поставлял в Европу украинок для съемок в порно