Пожары в России: Дым стал препятствием для авиасообщения в регионе

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В городе Якутск уже неделю самый грязный воздух в мире

Густая задымленность стала причиной задержки рейсов в аэропорту российского города Якутск. Об этом сообщает Интерфакс.

Кроме того, из-за задымленности, возникшей в результате лесных пожаров в районе Якутска приостановлено движение судов по реке Лена.

Согласно данным сервиса IQAir, в городе Якутск уже неделю самый грязный воздух в мире.

Как сообщает агентство, согласно данным Главного управления по чрезвычайным ситуациям Якутии, в республике было зафиксировано 223 природные пожары за прошедшие сутки удалось потушить 12 пожаров на площади более 87 тыс. га.

При этом, при катастрофической ситуации, власти отказываются от дополнительных сил для тушения пожаров.

"На данный момент увеличения группировки МЧС России на территории региона не требуется, сил и средств для действий по назначению достаточно", - сообщается на сайте МЧС России.

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Ранее сообщалось, что временная следственная комиссия (ВСК) по расследованию причин пожаров в Луганской области в 2020 году требует отставки главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям региона Михаила Пшика.