Пожары в Греции: С острова возле Афин эвакуировали более 1000 человек, есть первые жертвы
В ночь на 7 августа пламя захватило несколько прибрежных поселений на острове Эвбея, где масштабные пожары не утихают более трех суток
Лесные пожары в Греции продолжали бушевать этой ночью, сжигая все больше лесов и домов на северной окраине Афин, а с острова Эвбея неподалеку эвакуировали более 1000 человек. Об этом сообщает местное издание Protothema.
Отмечается, что в ночь на 7 августа пламя захватило несколько прибрежных поселений на острове Эвбея, где масштабные пожары не утихают более трех суток.
Β.Ευβοια. Τώρα!— kappa (@nikolas_kappa) August 6, 2021
Η καταστροφή της Σμύρνης.
Καιγόμαστε , Πεθαίνουμε .
Μόνοι μας ..#Πυρκαγια #βορεια_ευβοια #Ευβοια #πυρκαγιές #ΛιμνηΕυβοιας pic.twitter.com/2l9CTubKWj
Отмечается, что этой ночью состоялась новая крупная спасательная операция - более 1130 человек вывезли паромом.
Очевидцы опубликовывают видео в соцсетях, где видны настоящие масштабы пожара.
Βίντεο από το καράβι που φεύγει από Εύβοια— Φωτεινή (@foteiniii_) August 6, 2021
Δεν γίνεται να είναι πραγματικότητα, σαν ταινία μοιάζει #φωτια #φωτιες #Πυρκαγια pic.twitter.com/F6GJOkPhMQ
Напомним, ранее мы писали, что в Греции эвакуируют села рядом с местом проведения древних Олимпийских игр на Западном Пелопоннесе из-за мощных лесных пожаров. Чтобы сохранить фронт огня как можно дальше от археологических раскопок, пожарные команды работали всю ночь.