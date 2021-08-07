Пожары в Греции: С острова возле Афин эвакуировали более 1000 человек, есть первые жертвы

Масштабные лесные пожары в Греции Protothema

В ночь на 7 августа пламя захватило несколько прибрежных поселений на острове Эвбея, где масштабные пожары не утихают более трех суток

Лесные пожары в Греции продолжали бушевать этой ночью, сжигая все больше лесов и домов на северной окраине Афин, а с острова Эвбея неподалеку эвакуировали более 1000 человек. Об этом сообщает местное издание Protothema.

Отмечается, что в ночь на 7 августа пламя захватило несколько прибрежных поселений на острове Эвбея, где масштабные пожары не утихают более трех суток.

Отмечается, что этой ночью состоялась новая крупная спасательная операция - более 1130 человек вывезли паромом.

Масштабные лесные пожары в Греции Protothema

Очевидцы опубликовывают видео в соцсетях, где видны настоящие масштабы пожара.

Βίντεο από το καράβι που φεύγει από Εύβοια

Δεν γίνεται να είναι πραγματικότητα, σαν ταινία μοιάζει #φωτια #φωτιες #Πυρκαγια pic.twitter.com/F6GJOkPhMQ — Φωτεινή (@foteiniii_) August 6, 2021

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Напомним, ранее мы писали, что в Греции эвакуируют села рядом с местом проведения древних Олимпийских игр на Западном Пелопоннесе из-за мощных лесных пожаров. Чтобы сохранить фронт огня как можно дальше от археологических раскопок, пожарные команды работали всю ночь.