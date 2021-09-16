Пожар в Великобритании повредил ключевой кабель: Стране угрожает энергокризис

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Любая другая авария в электросети может оставить миллионы жителей без света

В Великобритании пожар повредил ключевой силовой кабель, по которому страна получает электроэнергию из Франции, что усугубило энергетический кризис в стране. Об этом сообщил Bloomberg.

Как отмечается, сейчас в стране настолько не хватает электроэнергии, что любые другие аварии в электросети или неожиданные отключения электроэнергии могут оставить миллионы жителей страны без света.

Известно, что Великобритания является чистым импортером электроэнергии. Поставки электричества из Франции, крупнейшего экспортера страны, осуществляются через два кабеля.

"После инцидента поставки из Франции сократятся. Учитывая, что половина пропускной способности будет открыта до марта 2022 года, дефицит электроэнергии существенно повлияет на цены на следующий год. Другие мощности должны быть подключены до 25 сентября, но это будет зависеть от степени повреждения и от того, можно ли безопасно эксплуатировать кабель", - говорится в сообщении.

Генеральный директор Limejump Ltd Кэтрин Ньюман заявила, что если не начать исправлять ситуацию, то этой зимой страна столкнется с отключением электроэнергии.

Кроме этого, в июле этого года генерирующая компания National Grid предупреждала, что ей, возможно, будет сложно удовлетворить спрос на электроэнергию в период пикового зимнего потребления.

Напомним, что ранее Министерство энергетики Украины продолжило действие черного списка на рынке электроэнергии до 1 марта 2022 года. Со времени внедрения этого списка прекратились нарушения договорных условий со стороны участников рынка.