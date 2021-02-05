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Появилось первое фото Марса с китайского зонда "Тяньвэнь-1"

Фото Марса от зонда "Тяньвэнь-1" Фото из открытых источников

Фото было сделано на расстояния примерно в 2,2 млн километра

Зонд "Тяньвэнь-1", который Китай отправил для изучения Марса, сделал первую фотографию Красной планеты. Об этом сообщила пресс-служба Китайского национального космического управления (CNSA).

"Пятого февраля в 20:00 по пекинскому времени (14:00 по Киеву - ред.) первый китайский зонд по исследованию Марса "Тяньвэнь-1" успешно совершил четвертую коррекцию орбиты", – сказано в сообщении.

Отмечается, что фото было сделано на расстояния примерно в 2,2 млн километра.

В космическом агентстве поведали, что на снимки хороши видны формы рельефа красного гиганта, в частности, равнину Марс-Асидалия, Клюз, плато Зи-Меридиан, кратер Скиапарели и самый длинный каньон - Долина моряков.

К слову, миссия китайского зонда продолжается уже 197 дней, а дальность полета превысила 465 миллионов километров. Аппарат должен найти следы жизни на Марсе, а также изучить возможности для его потенциальной колонизации человеком.

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Напомним, ранее стало известно, что марсоход Perseverance ("Настойчивость") Национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) будет записывать звуки на Марсе после своего приземления, которое ожидается в феврале.

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