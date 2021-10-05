Появилось новое видео задержания Саакашвили в Тбилиси

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили REUTERS

Видео сделано в тбилисской квартире, где, по версии следствия, он находился некоторое время

В сети опубликовали видео задержания бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом сообщает Telegram-канал "Sputnik Грузия".

Судя по видео, грузинские правоохранители задержали Саакашвили во время ужина. Также видно, как мужчина в штатском надевает на него наручники. В помещении также находятся еще несколько мужчин в гражданской одежде. Перед тем, как Саакашвили выводят из комнаты, ему разрешают допросы из стакана на столе.

Известно, что Саакашвили задержали 1 октября, он обвиняется в должностных преступлениях, по двум делам ему заочно уже вынесен приговор, который предусматривает наказание в виде лишения свободы до шести лет, другие дела - в судебном производстве.

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Напомним, бывший президент Грузии Міхеіл Саакашвили находится на территории Грузии с 29 сентября. Прокуратура предъявила обвинения двум гражданам, которые доставили политика на своей машине из Поти до одного из поселков в регионе Самегрело