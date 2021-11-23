Поток мигрантов в Белоруссию значительно уменьшился, - Моравецкий

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий Фото из открытых источников

По его словам, на это повлияли скоординированные действия стран

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что поток мигрантов в Беларусь стал значительно меньше, чем во время пика, который был месяц назад. Об этом сообщает PAP.

"Переговоры с иракским премьер-министром, с премьер-министром автономных регионов в Курдистане и с партнерами в Турции и на Ближнем Востоке, а также надежное сотрудничество с такими странами, как Узбекистан, означает, что сегодня новых мигрантов в Беларусь гораздо меньше, чем на пике потока мигрантов, то есть около месяца или двух-трех недель назад", - заявил он.

По его словам, это первый важный шаг к разрядке миграционного кризиса, который вызвала Беларусь.

"Это политический кризис, в котором людей используют контрабандисты, мафии, в сотрудничестве с режимом Александра Лукашенко, чтобы создать элемент давления на ЕС и быть элементом дезинтеграции блока и элементом хаоса, который, по мнению Лукашенко, будет наилучшим образом служить его целям", - добавил премьер Польши.

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Ранее сообщалось, что число незаконных пересечений границы на внешних границах Европейского Союза за десять месяцев 2021 года выросла почти на 70%. В октябре выявлено около 22,8 тысячи незаконных пересечений границы на основных миграционных маршрутах Европы, что на 30% больше, чем в 2020 году.