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Постпред России заявил, что никакой напряженности на границе с Украиной нет

Напряженность на границе с Украиной якобы лишь домыслом других стран

Напряженности на границе с Украиной нет. Войска РФ движутся по своей территории. Об этом заявил постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя, передает российское издание "ТАСС".

По словам дипломата, Российская Федерация должна самостоятельно решать где ей располагать своих военных. В то же время напряженность на границе с Украиной якобы лишь домыслом других стран.

"Никакой напряженности на границе нет. Мы движемся на своей территории. Напряженность нам приписывают те страны, которые считают, что мы должны держать наши войска там, где они считают нужным", - заявил Небензя.

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Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию о том, что Россия стягивает свои войска к украинским границам. Он подчеркнул, что украинская армия готова дать отпор когда угодно.

В частности, несколько недель назад издание Politico опубликовало спутниковые снимки, подтверждающие скопление войск Российской Федерации на границе с Украиной.

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