Посол США в России летит в Вашингтон для консультаций

Джон Салливан The New York Times

Как отмечают источники, до этого он отказывался ехать на родину для консультаций

Посол США в России Джон Салливан на этой неделе отправится в Вашингтон для консультаций на фоне обострения напряжения в отношениях между двумя странами. О поездке в Вашингтон сообщается в заявлении Салливана, обнародованном посольством.

"Я считаю важным напрямую поговорить с моими новыми коллегами в администрации Байдена в Вашингтоне о текущем состоянии двусторонних отношений между Соединенными Штатами и Россией.

Кроме того, я не видел свою семью больше года, и это еще одна важная причина для меня, чтобы вернуться домой и навестить ее. Я вернусь в Москву в ближайшие недели перед встречей президентов Байдена и Путина", - говорится в заявлении Салливана.

В свою очередь источники российского издания "Коммерсант"говорят, что решение об отъезде Салливана в Вашингтон американская сторона приняла после проведенного в понедельник телефонного разговора секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева и советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана. До этого посол отказывался ехать "на консультации", о чем его попросили в Кремле.

Данные о том, что Салливан не хотел возвращаться в Вашингтон, подтвердили и источники американского издания Axios.

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Напомним, в Госдуме России заявление советника президента США по нацбезопасности Джека Салливана о последствиях для РФ в случае смерти оппозиционера Алексея Навального назвали "прощальным письмом блогеру" и "билетом на тот свет".