Последствия торнадо в Чехии: Число жертв возросло до 5 человек

Последствия торнадо в Чехии Ceske Noviny

Власти пострадавшего региона сравнили стихию с апокалипсисом

Число жертв мощного торнадо на юго-востоке Чехии возросло до 5 человек. Из почти 300 раненых госпитализировали более 100 человек. Об этом сообщают České noviny и Euronews.

Отмечается, что в ликвидации последствий стихии в городах Годонин, Бржецлав и в четырех соседних селах принимают участие 350 полицейских, 500 спасателей, в том числе из соседних Австрии и Словакии, а также около 150 военнослужащих.

В соцсетях появились кадры разрушений, на которых видно, что в селе Грушки все дома частично или полностью разрушены.

Предварительно ущерб оценивается в сотни миллионов крон.

Страховые компании создали специальные кризисные штабы для быстрых выплат пострадавшим. Государственное земельное управление уже выделило 100 миллионов крон ($4,6 миллиона) для помощи людям.

Губернатор Южной Моравии Ян Гролих заявил, что спасатели уже прошли через пострадавшие от торнадо села и не ожидают, что спасатели найдут больше раненых или погибших.

Он также добавил, что от стихии в целом пострадали 2 тысячи зданий. Без электричества остались 120 тысяч домохозяйств.

Сообщается, что стихийное бедствие в Южной Моравии подняло беспрецедентную волну солидарности с жертвами и пострадавшими общинами.

Люди за несколько часов прислали десятки миллионов крон на помощь. Во второй половине дня они вносили более 10 миллионов крон (около 390 тысяч евро) в час.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш попросил в Брюсселе о помощи для пострадавших районов со стороны Фонда солидарности ЕС.

Подчеркивается, что метеорологи назвали торнадо самым мощным для Чехии за последние десятилетия. Власти пострадавшего региона сравнили его с апокалипсисом.

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Напомним, ранее мы писали, что Чехию всколыхнул мощный торнадо. Известно о трех погибших и сотнях раненых. Шторм с градом размером с теннисные мячи и торнадо накрыл преимущественно регионы Бржецлав и Годонин. Он разрушил дома, автомобили и зеленые насаждения. Медики оказали первую помощь, а затем перевезли 63 человека в больницы, десять из которых получили тяжелые ранения.