Последние немецкие самолеты с эвакуированными вылетели из Кабула

В то же время страна будет пытаться и дальше помогать с эвакуацией людей из Афганистана

В четверг, 26 августа, четыре последних самолета Вооруженных сил Германии с эвакуированными людьми на борту вылетели из аэропорта Кабула. Об этом заявила министр обороны страны Аннегрет Крамп-Каренбауэр, сообщает DW.

По словам Крамп-Каренбауэр, на этих транспортных самолетах, находились, в частности, немецкие дипломаты, военные и полицейские. Она подчеркнула, что Германия будет стараться и дальше делать все возможное, чтобы обеспечить дальнейшую эвакуацию из Афганистана лиц, которые в этом нуждаются.

Известно, что именно в это время в аэропорту Кабула произошел взрыв. По данным "Талибана", погибли 13 человек, среди которых дети и талибы-охранники аэропорта. Соединенные Штаты также заявили о ранении нескольких своих военных. В то же время Берлин сообщает, что немецкие солдаты не пострадали.

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Накануне глава Минобороны Германии заявила, что сейчас продолжается "самый спешный этап" миссии и ситуация сейчас "крайне сложная и опасная".

По данным Бундесвера, к обеду среды, 25 августа, Германия эвакуировала из Афганистана в общей сложности более 5200 человек, среди которых представители 45 национальностей, в том числе 4200 афганцев и 505 немцев.

Напомним, ранее государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что нет никакого "крайнего срока" для эвакуации людей из Афганистана.