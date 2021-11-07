После смерти беременной женщины поляки массово протестуют против запрета абортов
Женщина умерла в результате септического шока в больнице, поскольку ее лишили права сделать аборт, несмотря на проблемную беременность и смертельные, опасные поражения плода.
Десятки тысяч людей в субботу, 6 ноября, вышли на улицы около 70 польских городов в память о погибшей Изабеллу. Об этом сообщает DW.
Молодая женщина по имени Изабела умерла в сентябре, но о ее смерти стало широко известно в Польше лишь на прошлой неделе. Медики в больнице оттягивали прерывание беременности, несмотря на то, что плод имел дефекты, включая недостаток амниотической жидкости, что было несовместимым с жизнью.
Самая массовая акция протеста состоялась в Варшаве, где десятки тысяч людей с фотографиями умершей скандировали: "ни одной больше" и требовали от властей смягчить законодательство относительно абортов.
По словам адвокатки семьи умершего Иоланта Будзовської, именно строгие ограничения в отношении абортов в Польше стали причиной смерти Изабели.
Ранее сообщалось, что в Польше вспыхнули протесты женщин за запрет абортов. Более ста митингующих преодолели пешком 5 км по городу и пытались дойти до дома, где живет Ярослав Качиньский, соучредитель и председатель партии "Право и справедливость".