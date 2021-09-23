Португалия с 1 октября отменяет почти все карантинные ограничения

Страна позволит полную заполненность в ресторанах и культурных заведениях

Правительство Португалии приняло решение отменить большинство действующих в стране карантинных ограничений. Об этом сообщает The Guardian.

Так, страна отменит почти все ограничения, в частности, разрешив с 1 октября полную заполненность в ресторанах и культурных заведениях.

"Поскольку большинство ограничений, установленных законом, исчезнет, мы переходим к этапу, который основывается на ответственности каждого гражданина", – сказал премьер-министр Антонио Коста.

Среди немногих карантинных мероприятий, которые останутся в силе и после 1 октября, – обязательное ношение масок в общественном транспорте, на крупных публичных мероприятиях, в домах для пожилых людей, больницах, торговых центрах и гипермаркетах.

Поскольку на сегодня в Португалии вакцинированы от коронавируса 8,5 млн человек, что составляет 83,4% от всего населения, с 1 октября в стране возобновят работу ночные клубы и бары, которые были закрыты с марта 2020 года, однако посетителям придется иметь при себе сертификаты о COVID-прививке или же отрицательный тест на коронавирус.

Новости по теме: Дания полностью выходит из карантина

Напомним, ранее изменились правила въезда в Черногорию. С 14 сентября в страну впускают только полностью вакцинированных иностранцев.