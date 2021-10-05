Пользователи соцсетей снова жалуются на работу сервисов Facebook

В связи с чем наблюдаются перебои в работе сервисов пока не известно

Пользователи Facebook, WhatsApp и Facebook Messenger из многих стран мира снова жалуются на сбои. Об этом сообщает Downdetector .

В связи с чем наблюдаются перебои в работе сервисов пока не известно.

Отмечается, что почти 70% пользователей Facebook сообщают о том, что у них возникают проблемы со входом на сайт соцсети.

При этом пользователи также жалуются на отсутствие подключения к серверу и проблемы с работой программ.

В то же время у пользователей мессенджера WhatsApp возникают проблемы с подключением как на смартфоне, так и на компьютере.

Отмечается, что проблемы с работой сервисов возникают у пользователей из Соединенных Штатов, Великобритании, Франции, Мексики, Польши, Австрии, Германии. Также о проблемах сообщают и жители Украины.