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Пользователи соцсетей снова жалуются на работу сервисов Facebook

pixabay.com

В связи с чем наблюдаются перебои в работе сервисов пока не известно

Пользователи Facebook, WhatsApp и Facebook Messenger из многих стран мира снова жалуются на сбои. Об этом сообщает Downdetector.

В связи с чем наблюдаются перебои в работе сервисов пока не известно.

Отмечается, что почти 70% пользователей Facebook сообщают о том, что у них возникают проблемы со входом на сайт соцсети.

При этом пользователи также жалуются на отсутствие подключения к серверу и проблемы с работой программ.

В то же время у пользователей мессенджера WhatsApp возникают проблемы с подключением как на смартфоне, так и на компьютере.

Отмечается, что проблемы с работой сервисов возникают у пользователей из Соединенных Штатов, Великобритании, Франции, Мексики, Польши, Австрии, Германии. Также о проблемах сообщают и жители Украины.

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Напомним, ранее мы писали, что масштабный сбой в работе Facebook, Instagram, WhatsApp мог произойти из-за удаления записей DNS( система доменных имен), которые сообщают, как найти страницы соцсетей в Интернете. Эксперты допускают возможность взлома извне, хотя считают этот вариант маловероятным.
 
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