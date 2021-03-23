Польскому писателю грозит 3 года тюрьмы за оскорбление президента в Facebook

Анджей Дуда Фото из открытых источников

Соответствующий пост появился в ноябре 2020 года на фоне обсуждений президентских выборов в США

Известному польскому писателю и журналисту Якубу Зульчику грозит до 3 лет лишения свободы за то, что он в посте в Facebook обозвал "дебилом" президента Анджея Дуду. Об этом сообщает ВВС.

"Поздравляю Джо Байдена с успешной президентской кампанией. Пока мы ждем номинации Коллегии выборщиков, Польша настроена сохранять стратегическое партнерство с США на высоком и качественном уровне для еще более сильного партнерства", - написал тогда в Twitter президент Польши.

Якуб Зульчик в своем посте обратил внимание на этот твит, отметив, что долгое время интересуется американской политикой, но никогда не слышал о "номинации Коллегией выборщиков".

"Джо Байден - 46-й президент США... (А) Анджей Дуда - дебил", - написал он.

Его публикацию прокуроры сочли "оскорбительной" и "неприемлемой".

Сам Зульчик рассказал, что впервые услышал об обвинениях против себя из медиа.

В Польше есть 9 различных вариантов обвинения за оскорбление, одна из статей обвинения включает оскорбление государственных символов. За публичное оскорбление президента Польши предусматривается до 3 лет лишения свободы.

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Ранее сообщалось, что в Польше начинается судебный процесс над тремя правозащитницами и ЛГБТ-активистками, которых обвиняют в оскорблении чувств католиков.