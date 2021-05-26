Польша закрыла свое авиапространство для белорусских самолетов

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Сегодня Украина также прекратила авиасообщение с Беларусью

Польское правительство решило закрыть воздушное пространство страны для самолетов белорусских авиаперевозчиков. Об этом сообщил в Twitter официальный представитель правительства Петр Мюллер.

"Совет министров принял запрет на вход в польское воздушное пространство самолетов, которыми пользуются перевозчики из Беларуси", - отметил Мюллер.

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Также он уточнил, что такой шаг является частью реализации санкций, о которых во время заседания Европейского Совета просил премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Напомним, со среды, 26 мая, Украина прекратила авиасообщение с Беларусью и полеты в ее воздушном пространстве.

Саммит Европейского Союза также поддержал решение запретить полеты белорусских авиакомпаний на территорию ЕС и призвал всех авиаперевозчиков избегать пролета над территорией Беларуси.

Также ряд авиакомпаний решили обходить воздушное пространство Беларуси, среди них французская Air France, финская Finnair, германская Lufthansa, латвийская AirBaltic, азиатская Singapore Airlines.