Польша ввела новое требование для тех, кто прибывает в страну с 17 июля

Теперь перед прибытием необходимо будет заполнять карту местонахождения путешественника (eKLP) в электронном виде

Правительство Польши вводит новое требование для всех, кто прибывает в страну с субботы, 17 июля. Теперь перед прибытием необходимо будет заполнять карту местонахождения путешественника (eKLP) в электронном виде. Об этом сообщает RMF 24.

Отмечается, что документ, который помогает Департаменту здравоохранения выявить инфицированных коронавирусом, до сих пор можно было заполнить в бумажном виде.

Начиная с субботы, бумажные карты будут действительны только при отсутствии доступа к IT-системе.

Отмечается, что новую электронную форму можно найти по ссылке.

Документ необходимо заполнить перед отправлением в страну.

Отмечается, что в карте местонахождения путешественника необходимо будет указать следующую информацию:

страна, откуда началось путешествие,

номер рейса,

дата прибытия,

имя и фамилия,

номер PESEL или документ, удостоверяющий личность (удостоверение личности или паспорт),

контактные данные (телефон, адрес электронной почты),

адреса всех мест, где намерены остановиться в течение первых 14 дней пребывания в Польше (например, отель, семейный дом, база отдыха),

информацию о том, есть ли справка о том, что выздоровели или полностью вакцинированы, или отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.

Подчеркивается, что электронная форма призвана помочь уменьшить быстрое распространение коронавируса, ведь если на борту самолета был зараженный, то предоставленная информация поможет быстро найти людей, которые путешествовали с ним.

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Напомним, ранее Польша ввела обязательный 10-дневный карантин при въезде из стран, которые не входят в Шенгенскую зону, в том числе и из Украины.