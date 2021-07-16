Польша ввела новое требование для тех, кто прибывает в страну с 17 июля
Теперь перед прибытием необходимо будет заполнять карту местонахождения путешественника (eKLP) в электронном виде
Правительство Польши вводит новое требование для всех, кто прибывает в страну с субботы, 17 июля. Теперь перед прибытием необходимо будет заполнять карту местонахождения путешественника (eKLP) в электронном виде. Об этом сообщает RMF 24.
Отмечается, что документ, который помогает Департаменту здравоохранения выявить инфицированных коронавирусом, до сих пор можно было заполнить в бумажном виде.
Начиная с субботы, бумажные карты будут действительны только при отсутствии доступа к IT-системе.
Отмечается, что новую электронную форму можно найти по ссылке.
Документ необходимо заполнить перед отправлением в страну.
Отмечается, что в карте местонахождения путешественника необходимо будет указать следующую информацию:
- страна, откуда началось путешествие,
- номер рейса,
- дата прибытия,
- имя и фамилия,
- номер PESEL или документ, удостоверяющий личность (удостоверение личности или паспорт),
- контактные данные (телефон, адрес электронной почты),
- адреса всех мест, где намерены остановиться в течение первых 14 дней пребывания в Польше (например, отель, семейный дом, база отдыха),
- информацию о том, есть ли справка о том, что выздоровели или полностью вакцинированы, или отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.
Подчеркивается, что электронная форма призвана помочь уменьшить быстрое распространение коронавируса, ведь если на борту самолета был зараженный, то предоставленная информация поможет быстро найти людей, которые путешествовали с ним.
Напомним, ранее Польша ввела обязательный 10-дневный карантин при въезде из стран, которые не входят в Шенгенскую зону, в том числе и из Украины.