Польша возвращает обязательный 10-дневный карантин для невакцинированных украинцев

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Усиление связано с распространением новых штаммов коронавируса

С полуночи четверга, 24 июня, лицам, въезжающим в Польшу из стран, не входящих в Шенгенскую зону, снова придется проходить обязательную 10-дневную обсервацию. Об этом сообщает "Польское радио".

По словам вице-министра здоровья Польши Вальдемара Краски, в Польше ежедневно обнаруживают новые мутации коронавируса.

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"В дополнение, если мы сравним количество новых случаев штамма "Гамма", то во вторник их было 14, а в среду уже 17, а если говорим о мутации "Дельта", то во вторник таких случаев было 90, а в среду уже 96, вариант "Бета" – 36 и 38 соответственно. Как видим, этих новых штаммов также в нашей стране прибывает", - рассказал Краска.

Кроме этого, вице-министр иностранных дел Польши Петр Вавжик сказал, что каждый, кто планирует зарубежное путешествие, должен хорошо подумать, следует ли ему ехать за границу. Он добавил, что в таком случае каждый должен вакцинироваться.

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Напомним, ночью с 22 на 23 июня на границе Украины и Польши заработали все пункты пропуска.