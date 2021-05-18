Польша у границы с Украиной создаст водородную долину: Для чего она будет служить

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Она будет расположена в Подкарпатском воеводстве

Власть Польши планирует построить несколько водородных долин, одна из которых будет располагаться вблизи границы с Украиной. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает "Польское радио".

"Мы хотим создать пять водородных долин, которые станут главным узлами цепи водородной экономики. Это амбициозный план, но мы должны – и ставим высокие планки, поскольку водород может стать топливом будущего", - отметил он.

По словам Моравецкого, создание водородных долин даст Польше возможность повысить свою конкурентоспособность по части добычи альтернативных видов топлива.

При этом чиновник добавил, что одна из пяти водородных долин будет создана в Подкарпатском воеводстве, которое граничит с Украиной.

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Ранее сообщалось, что более 265 тысяч граждан Украины имеют вид на жительство в Польше. Соответствующий документ также имеется у выходцев из Беларуси, Германии, Грузии и еще ряда стран.