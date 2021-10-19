Польша почти вдвое увеличила численность военных на границе с Беларусью
Почти 6000 солдат несут службу на польско-белорусской границе
Польша почти вдвое увеличила численность военных на границе с Беларусью для усиления мер безопасности на фоне наплыва нелегальных мигрантов. Сейчас пограничникам помогают почти 6 тысяч польских солдат. Об этом сообщает министр обороны Польши Мариуш Блащак.
По его словам, почти 6000 солдат 16-й, 18-й и 12-й дивизий несут службу на польско-белорусской границе.
"Солдаты поддерживают пограничную службу, защищая границу страны и не позволяя ее незаконно пересекать", – написал Блащак в Twitter.
Ранее министр заявил, что на границе с Беларусью пограничникам помогают около трех тысяч военнослужащих. Размещение дополнительных войск означает значительное расширение военного присутствия в регионе на фоне увеличения попыток незаконно проникнуть на польскую территорию.
Пограничная служба Польши сообщила, что 18 октября было совершено 612 попыток незаконного пересечения границы со стороны Беларуси.
Ранее сообщалось, что Сейм Польши продлил на два месяца чрезвычайное положение в приграничных районах с Беларусью в связи с миграционным кризисом. За соответствующее решение проголосовали 237 депутатов, 179 были против, 31 воздержался.
"Мы считаем абсолютно неприемлемыми все провокационные и опасные действия белорусских служб против польских офицеров и солдат, которые вызывают инциденты на границе", – заявил глава Бюро национальной безопасности Павел Сольох.