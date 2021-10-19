Польша почти вдвое увеличила численность военных на границе с Беларусью

Граница Польши с Беларусью Фото из открытых источников

Почти 6000 солдат несут службу на польско-белорусской границе

Польша почти вдвое увеличила численность военных на границе с Беларусью для усиления мер безопасности на фоне наплыва нелегальных мигрантов. Сейчас пограничникам помогают почти 6 тысяч польских солдат. Об этом сообщает министр обороны Польши Мариуш Блащак.

По его словам, почти 6000 солдат 16-й, 18-й и 12-й дивизий несут службу на польско-белорусской границе.

"Солдаты поддерживают пограничную службу, защищая границу страны и не позволяя ее незаконно пересекать", – написал Блащак в Twitter.

Ранее министр заявил, что на границе с Беларусью пограничникам помогают около трех тысяч военнослужащих. Размещение дополнительных войск означает значительное расширение военного присутствия в регионе на фоне увеличения попыток незаконно проникнуть на польскую территорию.

Пограничная служба Польши сообщила, что 18 октября было совершено 612 попыток незаконного пересечения границы со стороны Беларуси.

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Ранее сообщалось, что Сейм Польши продлил на два месяца чрезвычайное положение в приграничных районах с Беларусью в связи с миграционным кризисом. За соответствующее решение проголосовали 237 депутатов, 179 были против, 31 воздержался.

"Мы считаем абсолютно неприемлемыми все провокационные и опасные действия белорусских служб против польских офицеров и солдат, которые вызывают инциденты на границе", – заявил глава Бюро национальной безопасности Павел Сольох.