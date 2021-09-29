Польша восстановит железнодорожное сообщение с Украиной: Названа дата

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Ограничение было введено в связи с карантином во время пандемии коронавируса

Польша планирует снять запрет на железнодорожное сообщение с Украиной с 1 октября. Об этом сообщает iPoland со ссылкой на проект распоряжения польского правительства от 28 сентября.

Как известно, движение поездов между Украиной и Польшей прекратили 15 марта 2020 года через введены меры по предотвращению распространения коронавируса.

Восстановление железнодорожного сообщения планировали на начало июня 2021 года, но несколько раз переносили на более поздние даты.

Из Украины в Польшу курсировали пять составов: два скоростных поезда Киев-Перемышль, Одесса-Перемышль, Киев-Варшава, Львов-Вроцлав и беспересадочные вагоны Киев-Вроцлав.

Отмечается, что в проекте постановления запрет железнодорожного сообщения действует только между Польшей и Республикой Беларусь.

Документ еще должно принять польское правительство.

В свою очередь, руководитель по коммуникациям компании "Укрзализныця" Александр Шевченко сообщил РБК-Украина, что консультации с Польшей по возобновлению сообщения еще продолжаются.

"Ничего нового пока, 30 сентября очередное совещание с польской стороной", — сказал он.

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Напомним, ранее временный глава "Укрзализныци" Александр Камышин заявил, что у предприятия осталось топлива на 9 суток, однако он уверен, что остановки поездов не произойдет.