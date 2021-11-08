Польша объявила боевую готовность на границе с Беларусью

Сейчас там дежурят более 12 тысяч солдат

В Министерстве обороны Польши заявили об объявлении боевой готовности на границе с Беларусью. Сейчас там дежурят более 12 тысяч солдат. Об этом сообщает Twitter-аккаунт министра обороны Польши Мариуша Блащака.

"На границе дежурят более 12 тысяч солдат. Мы подняли состояние боевой готовности. Вместе со службами Министерства внутренних дел и администрации мы готовы защищать польскую границу", - написал он.

Na granicy pełni służbę już ponad 12 tys. żołnierzy. Podnieśliśmy stan gotowości @terytorialsi. Wspólnie ze służbami MSWiA jesteśmy przygotowani do obrony polskiej granicy. https://t.co/1HtsNJEsGU — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) November 8, 2021

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Ранее сообщалось, что нелегальные мигранты, которые при поддержке белорусских служб пытаются пересечь белорусско-польскую границу в воскресенье, 7 ноября, атаковали польских военнослужащих.