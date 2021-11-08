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Польша объявила боевую готовность на границе с Беларусью

Сейчас там дежурят более 12 тысяч солдат

В Министерстве обороны Польши заявили об объявлении боевой готовности на границе с Беларусью. Сейчас там дежурят более 12 тысяч солдат. Об этом сообщает Twitter-аккаунт министра обороны Польши Мариуша Блащака.

"На границе дежурят более 12 тысяч солдат. Мы подняли состояние боевой готовности. Вместе со службами Министерства внутренних дел и администрации мы готовы защищать польскую границу", - написал он.

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Ранее сообщалось, что нелегальные мигранты, которые при поддержке белорусских служб пытаются пересечь белорусско-польскую границу в воскресенье, 7 ноября, атаковали польских военнослужащих.

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