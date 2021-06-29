Польша обновила правила пересечения границы: Обязателен 10-дневный карантин, есть исключения
Карантин необходимо проходить при въезде из стран, не входящих в Шенгенскую зону
Польша ввела обязательный 10-дневный карантин при въезде из стран, не входящих в Шенгенскую зону, в том числе и из Украины. Об этом сообщает Telegram-канала "Коронавирус Инфо".
Согласно сообщению, от обязательной изоляции освобождаются лица:
- после 7 дней карантина при отрицательном результате теста на COVID-19;
- получившим полный курс прививки вакциной, зарегистрированной в ЕС;
- которые имеют подтверждение о выздоровлении после COVID-19;
- определены в положении Совета министров ЕС об установлении ограничений и запретов в связи с эпидемией;
- которые путешествуют на самолете из стран, не входящих в Шенгенскую зону, и будут находиться в течение 24 часов, имея авиабилет, что это подтверждает.
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Напомним, ночью с 22 на 23 июня на границе Украины и Польши заработали все пункты пропуска.