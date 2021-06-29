Польша обновила правила пересечения границы: Обязателен 10-дневный карантин, есть исключения

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Карантин необходимо проходить при въезде из стран, не входящих в Шенгенскую зону

Польша ввела обязательный 10-дневный карантин при въезде из стран, не входящих в Шенгенскую зону, в том числе и из Украины. Об этом сообщает Telegram-канала "Коронавирус Инфо".