Польша облегчит трудоустройство украинцев и других иностранцев

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Это касается отраслей, где не хватает польских работников

Министр развития, труда и технологий Польши Ярослав Говин заявил, что правительство страны работает над документом иммиграционной политики, который будет содержать пакет инструментов для облегчения трудоустройства иностранцев. Об этом сообщает RMF24.

"Если мы хотим как можно скорее вернуться на путь динамичного экономического развития, нам, несомненно, понадобится больше работников", - заявил Говин.

Кроме этого, министр уточнил, что в рамках "Нового курса" будет также предложено налоговый механизм для стимулирования продолжать работать людей, которые уже достигли пенсионного возраста.

"Мы также завершаем подготовку документа в министерстве, который будет формой продуманной миграционной политики. Он будет включать пакет инструментов, облегчающих трудоустройство иностранцев в отраслях, в которых явно не хватает польского труда", - отметил чиновник.

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Напомним, с 30 марта все лица, которые прибывают в Польшу из-за пределов Европейского Союза, в том числе и Украины, должны отбывать обязательный карантин.