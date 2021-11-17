Польша не признает договоренности по решению миграционного кризиса, - Дуда

Страна имеет право решать за себя

Правительство Польши не признает договоренности по решению миграционного кризиса, которые были достигнуты без участия страны в переговорном процессе. В частности, во время телефонного разговора канцлера Германии Ангелы Меркель и Александра Лукашенко. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, передает Wiadomosci .

"Если коротко, Польша не признает никаких договоренностей, которые будут достигнуты, как говорится, над нашими головами. Если есть какие-то договоренности, имеющие обязательную силу для Польши и польских властей, или которые польские власти будут каким-то образом реализовывать, тогда да. Но это будут договоренности, которые принимаются только нами", - сказал глава государства.

Он также подчеркнул, что Польша имеет право решать за себя.

"Мы - суверенное государство, которое имеет право решать за себя, и мы будем выполнять этот закон безоговорочно", - сказал Дуда.

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Напомним, ранее исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель обсудила по телефону с Александром Лукашенко ситуацию с мигрантами на границе ЕС и Беларуси. Одной из главных тем стало оказание гуманитарной помощи беженцам и нелегалам, которые там находятся. Телефонный разговор длился около 50 минут.

Как сообщалось ранее, и. о. канцлера Германии Ангела Меркель провела второй с начала недели телефонный разговор с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Канцлер ФРГ подчеркнула необходимость при поддержке УВКБ ООН и МОМ.