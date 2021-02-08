Польша и Швеция также выслали двух российских дипломатов

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О своем решении выслать из ФРГ работника посольства РФ в Берлине сообщил также МИД Германии

Польша и Швеция, как и Германия, в рамках зеркальных шагов высылают из своих стран по одному российскому дипломату. Об этом сообщили пресс-службы учреждений.

В частности, Польша высылает российского дипломата из генконсульства России в Познани, а Швеция - из посольства РФ в Стокгольме, передает собственный корреспондент "Укринформа" со ссылкой на МИД Польши и Швеции.

"В ответ на несправедливое удаление МИД России польской дипломатки, МИД приняло решение, согласно принципу взаимности и в координации с Германией и Швецией, о признании персоной нон грата сотрудника генконсульства России в Познани", – говорится в сообщении МИД Польши в Twitter.

В свою очередь, глава МИД Швеции Анн Линде написала в Twitter, что внешнеполитическое ведомство страны сообщило послу РФ, что один представитель посольства должен покинуть страну.

"Мы уведомили русского посла, что человека из российского посольства попросят покинуть Швецию. Это четкий ответ на неприемлемое решение о высылке шведского дипломата, который только выполнял свои обязанности", - говорится в заметке.

О своем решении выслать из ФРГ работника посольства РФ в Берлине сообщил также МИД Германии.

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