Польша готова оплатить возвращение мигрантов, застрявших на границе с Беларусью

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Также правительство Польши готово ужесточить санкции в отношении режима Александра Лукашенко

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о готовности правительства оплатить возвращение мигрантов, застрявших на польско-белорусской границе. Об этом сообщило "Польское радио".

"Мы готовы в любой момент оплатить возвращение мигрантов в их страны",-заявил он после переговоров с главой правительства Эстонии Каей Каллас.

Власти Польши обсуждают эту тему с руководством Ирака и других ближневосточных стран, отметил глава польского правительства.

"То, что происходит с мигрантами на границе с Беларусью, — это самая большая попытка дестабилизировать Европу за последние 30 лет. Однако Польша не поддастся шантажу и сделает все, чтобы защитить границы ЕС", — заявил польский премьер-министр.

Также правительство Польши готово ужесточить санкции в отношении режима Александра Лукашенко, в частности это касается дальнейшего закрытия границы с Беларусью.

"Мы готовы ко всему. Готовы и к эскалации санкций, закрытие пограничных переходов, чтобы не было возможности транзитной перевозки грузов", — отметил Моравецкий.

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Ранее сообщалось, что 18 ноября, произошли две крупные попытки силового прорыва польско-белорусской границы. Пострадало четверо польских военных.