Полиция Швеции фиксирует резкий рост нападений на автомобили датчан

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В полиции имеют объяснения, но пока его не разглашают

Шведская полиция фиксирует более 100 случаев заброса камнями автомобилей и расследует, почему атакуют именно машины с датскими номерными знаками. Как сообщает Local все такие случаи фиксируются на юге страны.

Полиция на этой неделе заявила, что сейчас ей известно по меньшей мере о 102 таких нападениях. Они начались в апреле, но сначала на них обращали мало внимания, считая каждый из них единичным случаем.

Подавляющее большинство нападений произошло на трассе E65, которая является самым распространенным маршрутом для датских водителей, едущих на пароме из Истада до Борнхольма - датского острова в Балтийском море, до которого можно добраться лишь проездом через юг Швеции.

"Целая удача заключается в том, что никто не пострадал серьезно", - заявляют в шведской полиции. Сейчас серьезные последствия имел только один приступ-в мае камень, разбив переднее стекло, выбил водителю несколько зубов и заработал его слепым на один глаз.

В полиции утверждают, что имеют объяснение, почему мишенями становятся именно машины датчан, но не хотят спекулировать непроверенными теориями в СМИ.

Ранее сообщалось, что в Швеции обнаружили кусок гигантского метеорита, весом 14 килограммов.