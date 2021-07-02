live
Новости » Мир Читати новину українською

Полет в космос: Миллиардер Брэнсон отправится в путешествие на 9 дней раньше Безоса

На коротком видеоролике представлены шесть членов экипажа суборбитального корабля Unity

Британский миллиардер Ричард Брэнсон полетит в космос 11 июля этого года — это на девять дней раньше, чем самый богатый человек в мире и основатель компании Amazon Джефф Безос. Об этом говорится в заявлении компании Virgin Galactic в Twitter.

''Присоединяйтесь к нам 11 июля, чтобы наблюдать за нашим первым пилотируемым полетом и началом новой космической эры. Отсчет начинается'', — отмечают в сообщении.

На коротком видеоролике, сопровождающем заявление, представлены шесть членов экипажа суборбитального корабля Unity.

Среди них пилоты Дэйв Макай и Майкл Масуччи, астронавты Сириша Бандла, Килина Беннет и Бетт Мозес, а также сам глава компании Ричард Брэнсон.

 

Как известно, Безос объявил о решении отправиться в космос в начале июня. По его словам, это было мечтой всей его жизни.

Новости по теме: Основатель Amazon и Blue Origin Джефф Безос полетит в космос вместе с братом

Напомним, ранее аэрокосмическая компания Blue Origin, принадлежащая богатейшему человеку мира Джеффу Безосу, анонсировала на 20 июля пилотируемый запуск ракеты New Shepard с туристами на борту. Пассажиры New Shepard будут находиться в невесомости около трех минут, а также увидят тьму космоса и изогнутую перспективу Земли.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

"Заставили быть зависимыми от всех. Где же совесть и честь страны?" Украинцы о том, действительно ли независима власть во главе с Зеленским Коррупционные скандалы, повышение тарифов и закрытие телеканалов: Западные социологи назвали решения Зеленского, которые сильнее всего обвалили его рейтинг "Власть делит людей на "своих" и "чужих". Своим - все, а чужим - репрессии". Украинцы высказали свое мнение о преследовании властью "неугодных" политиков Зеленский обещал страну возможностей - но украинцы больше ему не верят

программы канала ZIK

Игра в морской бой: Запад против России? |
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект