Полет в космос: Миллиардер Брэнсон отправится в путешествие на 9 дней раньше Безоса
На коротком видеоролике представлены шесть членов экипажа суборбитального корабля Unity
Британский миллиардер Ричард Брэнсон полетит в космос 11 июля этого года — это на девять дней раньше, чем самый богатый человек в мире и основатель компании Amazon Джефф Безос. Об этом говорится в заявлении компании Virgin Galactic в Twitter.
''Присоединяйтесь к нам 11 июля, чтобы наблюдать за нашим первым пилотируемым полетом и началом новой космической эры. Отсчет начинается'', — отмечают в сообщении.
На коротком видеоролике, сопровождающем заявление, представлены шесть членов экипажа суборбитального корабля Unity.
Среди них пилоты Дэйв Макай и Майкл Масуччи, астронавты Сириша Бандла, Килина Беннет и Бетт Мозес, а также сам глава компании Ричард Брэнсон.
Join us July 11th for our first fully crewed rocket powered test flight, and the beginning of a new space age.— Virgin Galactic (@virgingalactic) July 1, 2021
The countdown begins. #Unity22
https://t.co/5UalYT7Hjb. @RichardBranson pic.twitter.com/ZL9xbCeWQX
Как известно, Безос объявил о решении отправиться в космос в начале июня. По его словам, это было мечтой всей его жизни.
Напомним, ранее аэрокосмическая компания Blue Origin, принадлежащая богатейшему человеку мира Джеффу Безосу, анонсировала на 20 июля пилотируемый запуск ракеты New Shepard с туристами на борту. Пассажиры New Shepard будут находиться в невесомости около трех минут, а также увидят тьму космоса и изогнутую перспективу Земли.