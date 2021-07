Полет в космос: Миллиардер Брэнсон отправится в путешествие на 9 дней раньше Безоса

На коротком видеоролике представлены шесть членов экипажа суборбитального корабля Unity

Британский миллиардер Ричард Брэнсон полетит в космос 11 июля этого года — это на девять дней раньше, чем самый богатый человек в мире и основатель компании Amazon Джефф Безос. Об этом говорится в заявлении компании Virgin Galactic в Twitter.

''Присоединяйтесь к нам 11 июля, чтобы наблюдать за нашим первым пилотируемым полетом и началом новой космической эры. Отсчет начинается'', — отмечают в сообщении.

На коротком видеоролике, сопровождающем заявление, представлены шесть членов экипажа суборбитального корабля Unity.

Среди них пилоты Дэйв Макай и Майкл Масуччи, астронавты Сириша Бандла, Килина Беннет и Бетт Мозес, а также сам глава компании Ричард Брэнсон.

Join us July 11th for our first fully crewed rocket powered test flight, and the beginning of a new space age.

The countdown begins. #Unity22

https://t.co/5UalYT7Hjb. @RichardBranson pic.twitter.com/ZL9xbCeWQX