Полет Брэнсона в космос: Где и когда можно посмотреть трансляцию

Virgin Galactic

За долгожданным событием можно будет следить на YouTube-канале компании

Британский миллиардер Ричард Брэнсон сегодня, 11 июля, в 17:30 по киевскому времени полетит в космос. Это будет первый туристический полет на ракете SpaceShipTwo Unity, которую изготовила собственная компания британского миллиардера — Virgin Galactic. Об этом она сообщает в своем Twitter.

Отмечается, что за долгожданным событием можно будет следить на YouTube-канал Virgin Galactic.

Как известно, всего на корабле будет шесть человек: пилоты Дэйв Макай и Майкл Масуччи, астронавты Сириша Бандла, Колин Беннетт и Бетт Мозес, а также Ричард Брэнсон.

Подчеркивается, что главный астронавт-инструктор компании Virgin Бетт Мозес будет наблюдать за выполнением задач испытательного полета.

Она была первой женщиной, совершившей космический полет на коммерческом космическом корабле VSS Unity VF-01 22 февраля 2019 года.

Новости по теме: Основатель Amazon и Blue Origin Джефф Безос полетит в космос вместе с братом

Как сообщалось ранее, британский миллиардер Ричард Брэнсон полетит в космос 11 июля этого года — это на девять дней раньше, чем самый богатый человек в мире и основатель Amazon Джефф Безос.

Напомним, ранее аэрокосмическая компания Blue Origin, принадлежащая богатейшему человеку мира Безосу, анонсировала на 20 июля пилотируемый запуск ракеты New Shepard с туристами на борту. Пассажиры New Shepard будут находиться в невесомости около трех минут, а также увидят тьму космоса и изогнутую перспективу Земле.