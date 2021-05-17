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Поезд с химикатами сошел с рельсов и загорелся в США. Видео

Фото из открытых источников

Поезд перевозил удобрения, в частности аммиачную селитру

Поезд, который перевозил опасные материалы, сошел с рельсов, а затем загорелся в американском городе Сибли, штат Айова, в связи с чем эвакуировали десятки людей. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, авария произошла днем в воскресенье. Зашли несколько десятков вагонов.

В течение часа местные власти отправили людям сообщение с приказом об эвакуации. Отмечается, что эвакуировали зону радиусом около 5 миль вокруг места аварии (всего около 80 человек). 

 

Экипаж поезда не пострадал. Поезд перевозил удобрения, в частности аммиачную селитру. Причина аварии устанавливается.

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Ранее сообщалось, что в Обухове Киевской области произошел пожар на территории предприятия по утилизации химических веществ и медицинских препаратов.

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