Поезд с химикатами сошел с рельсов и загорелся в США. Видео
Поезд перевозил удобрения, в частности аммиачную селитру
Поезд, который перевозил опасные материалы, сошел с рельсов, а затем загорелся в американском городе Сибли, штат Айова, в связи с чем эвакуировали десятки людей. Об этом сообщает Reuters.
Как отмечается, авария произошла днем в воскресенье. Зашли несколько десятков вагонов.
В течение часа местные власти отправили людям сообщение с приказом об эвакуации. Отмечается, что эвакуировали зону радиусом около 5 миль вокруг места аварии (всего около 80 человек).
A freight train hauling fertilizer derailed and caught fire near Sibley, Iowa, sending plumes of smoke into the air.— Markets Today (@marketstodays) May 17, 2021
Officials said there were no immediate reports of injuries, but nearby residents were evacuated as crews scrambled to put out the flames. pic.twitter.com/7LJJZVUdg3
Экипаж поезда не пострадал. Поезд перевозил удобрения, в частности аммиачную селитру. Причина аварии устанавливается.
Ранее сообщалось, что в Обухове Киевской области произошел пожар на территории предприятия по утилизации химических веществ и медицинских препаратов.