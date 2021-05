Поезд с химикатами сошел с рельсов и загорелся в США. Видео

Поезд перевозил удобрения, в частности аммиачную селитру

Поезд, который перевозил опасные материалы, сошел с рельсов, а затем загорелся в американском городе Сибли, штат Айова, в связи с чем эвакуировали десятки людей. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, авария произошла днем в воскресенье. Зашли несколько десятков вагонов.

В течение часа местные власти отправили людям сообщение с приказом об эвакуации. Отмечается, что эвакуировали зону радиусом около 5 миль вокруг места аварии (всего около 80 человек).

A freight train hauling fertilizer derailed and caught fire near Sibley, Iowa, sending plumes of smoke into the air.



Officials said there were no immediate reports of injuries, but nearby residents were evacuated as crews scrambled to put out the flames. pic.twitter.com/7LJJZVUdg3