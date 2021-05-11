Под офисы AstraZeneca пришли с требованием поделиться технологией вакцины

Люди пришли под офисы в Кембридже, Маклсфилде и Оксфорде

Под офисы фармацевтической компании AstraZeneca в Англии пришли люди, призывая ее поделиться технологией изготовления вакцины от коронавируса. Об этом сообщает BBC.

Согласно сообщению, акцию организовала инициативная группа Global Justice Now, выбрав даты так, чтобы она совпала с годовой встречей руководства AstraZeneca. Активисты пришли под офисы в Кембридже, Маклсфилде и Оксфорде.

Люди призывают компанию поделиться технологией производства COVID-вакцины со Всемирной организацией здравоохранения.

Организаторы митинга заявляют, что вакцину разработали с участием ученых Оксфорда при финансировании из бюджета, и в целом процесс разработки на 97% финансировался из публичных средств, поэтому результат должен быть "открыто доступен для всех".

В компании пока не прокомментировали акцию.

Напомним, ранее Генсек ООН Антониу Гутерриш приветствовал решение США относительно беспрецедентного отказа от защиты интеллектуальной собственности на COVID-вакцины, поскольку это будет способствовать увеличению поступлений по механизму COVAX.