По американским военным в Сирии совершили ракетную атаку

Погибших и раненых среди военных США в результате атаки нет

Американские военные в Сирии подверглись многочисленным ракетным обстрелам. Об этом сообщил американский полковник Уэйн Маротто на своей странице в Twitter.

Полковник Маротто является представителем коалиции, борющейся с Исламским государством Ирака и Сирии. Он сообщил, что ракет было несколько. Погибших и раненых в результате обстрела ракетами нет, военные США оценивают ущерб.

"Первоначальный отчет: примерно в 19:44 по местному времени, силы США в Сирии были атакованы несколькими ракетами. Травм нет, ущерб оценивается", - сообщил полковник.

Также он добавил, что военные США были вынуждены обороняться.

"Военнослужащие США в Сирии, подвергаясь залповым ракетным ударам, действовали в порядке самообороны и вели контрбатарейный артиллерийский огонь по пусковым позициям", - говорится в сообщении.

Он не сообщил, кто считается ответственным за атаку ракетами.

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