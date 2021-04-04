Планировали переворот: В Иордании задержали членов королевской семьи

Бывший принц-наследник Иордании Хамза бен Хусейн Фото из открытых источников

В частности, под домашний арест посадили бывшего принца-наследника Хамзу бен Хусейна

В Иордании арестовали нескольких членов королевской семьи и ряд высокопоставленных чиновников за сговор и попытку государственного переворота, сообщает местное агентство Petra.

Как отмечается, среди арестованных — бывший советник короля Абдаллы II, эксминистр финансов Басем Авадаллу. Кроме того, под домашний арест посадили бывшего принца-наследника Хамзу бен Хусейна.

По данным агентства, "из соображений безопасности" в стране были арестованы члены королевской семьи, которые якобы готовили "заговор с целью отстранения от власти Абдаллы II". Согласно его информации, задержаны около 20 офицеров-чиновников и представителей верхушки племен.

Хамза бен Хусейн неоднократно критиковал правящий режим в Иордании. "Я не тот человек, который ответственен за провал в управлении, коррупции и некомпетентности, что преобладали в нашей правительственной структуре последние 15-20 лет и становились все более очевидным", — сказал он в видеообращении, переданном его юристу уже после ареста.

Бывший принц-наследник является сыном покойного короля Хусейна бен Талала и его жены королевы Нур, а также единокровным братом короля Абдаллы II. В 2004 году его лишили титула принца-наследника. Сейчас наследником престола является 26 — летний принц Хусейн бен Абдалла-старший сын Абдаллы II и королевы Рании.

Офис президента Украины выступил с поддержкой короля Абдаллы, добавив, что он гарантирует стабильность, безопасность и развитие государства.

Также в поддержку короля выступили США, Саудовская Аравия, Бахрейн, Египет, Ливан, Ирак и Кувейт.

Напомним, ранее королева Иордании Рания аль-Абдалла по случаю Дня матери, который в арабской стране праздновали 21 марта, обнародовала несколько архивных фото, на которых изображены наследники престола, когда те были совсем маленькими.