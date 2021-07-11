Pfizer вскоре объявит о необходимости третьей дозы вакцины от COVID-19, - WP

От нее титры антител увеличатся в 5-10 раз после первых двух уколов

Корпорация Pfizer, разработавшая вакцину совместно с партнером из ФРГ BioNTech вскоре объявит о необходимости третьей дозы препарата от коронавирус для более стойкого иммунитета. Речь идет о бустерной дозе вакцины, которая будет ставиться через шесть месяцев после первой. Об этом сообщает Washington Post.

Отмечается, что от нее титры антител увеличатся в 5-10 раз после первых двух уколов.

"Первоначальные результаты исследования показывают, что бустерная доза, введенная через шесть месяцев после второй дозы, имеет устойчивый профиль переносимости, вызывая высокие титры антител, которые в 5-10 раз выше, чем после двух первичных инъекций", - говорится в материале.

Подчеркивается, что скоро Pfizer соберет брифинг с американскими чиновниками от здравоохранения, чтобы объявить о необходимости бустерного прививки.

В нем также примет участие директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

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Как сообщалось ранее, в Украине зафиксировали первую смерть после вакцинации препаратом Pfizer. Человек умер через четыре часа после получения первого укола. Для простого совпадения это слишком небольшой срок.

Напомним, 2 июля мужчина получил прививку вакциной Comirnaty производства Pfizer/BioNTech. Сперва он ни на что не жаловался, но через четыре часа почувствовал тошноту и потерял сознание. Медики констатировали его смерть.