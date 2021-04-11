Первый полет вертолета NASA на Марсе пришлось отложить

Вертолет Ingenuity NASA

Ingenuity оказался неисправным

Первый полет вертолета Ingenuity Национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) на Марсе отложили из-за неисправности. Об этом сообщает пресс-служба американского ведомства.

"На основании данных вертолета Ingenuity, прибывшего поздно вечером в пятницу, NASA решило перенести первый экспериментальный полет марского вертолета на не ранее 14 апреля", - говорится в сообщении.

Как отмечается, во время тестового запуска ротора вертолета возникли проблемы. Испытание на скорость вращения винта закончили раньше, чем планировали, поскольку поступил сигнал о возможных технических проблемах.

При этом добавляется, что команда управления вертолетом изучает телеметрию, чтобы понять, какие именно проблемы возникли.

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Напомним, накануне стало известно, что геликоптер Ingenuity совершил успешную посадку на Красной планете. Сейчас летательный аппарат находится на расстоянии 10 см от марсохода Perseverance.

Как известно, аппарат "Изобретательность", прибывший на Марс вместе с марсоходом Perseverance, осуществит первый испытательный полет не ранее 11 апреля, а данные поступят на Землю 12 апреля. Ingenuity требуется немного времени, чтобы развернуться для полета.