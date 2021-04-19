Вертолет NASA совершил первый полет на Марсе. Видео
По плану вертолет должен был подняться со скоростью ~1 м / с на высоту около 3 м и за полминуты пролететь некоторое расстояние, после чего мягко "приземлиться"
Самый легкий вертолет Ingenuity - мини-компаньон марсохода Perseverance - сегодня совершил первый полет на Марсе. Трансляция его полета была доступна на Ютуб-канале NASA и началась в 13:15 по киевскому времени.
По плану вертолет должен был подняться со скоростью ~1 м/с на высоту около 3 м и за полминуты пролететь некоторое расстояние, после чего мягко "приземлиться".
Как свидетельствует видео с Красной планеты, это ему удалось.
Полет мини-вертолета стал первым контролируемым на другой планете и прошел в рамках миссии Mars-2020.
Следует заметить, что первый полет вертолета Ingenuity Национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) на Марсе должен был состояться раньше, но его отложили из-за неисправности.