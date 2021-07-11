Первый полет с полным экипажем: Сегодня Брэнсон летит в космос
Старт полета запланирован на 16:00 11 июля, но его могут перенести из-за погодных условий
В воскресенье, 11 июля, компания Virgin Galactic, принадлежащая Ричарду Брэнсону, совершит первый космический полет с полным экипажем. Одним из пассажиров будет и сам Брэнсон. Об этом британский миллиардер написал в своем Twitter.
"Я всегда был мечтателем. Моя мама учила меня никогда не сдаваться и тянуться к звездам. 11 июля пришло время воплотить эту мечту в реальность на борту Unity-22", - написал он.
Как известно, помимо Брэнсона и двух пилотов, на борту корабля SpaceShip Unity 22 будут находиться также другие сотрудники Virgin Galactic.
Старт полета запланирован на 16:00 11 июля, но его могут перенести из-за погодных условий.
Согласно плану, корабль отделится от носителя на высоте 16 километров и проведет в полете около двух часов.
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Напомним, ранее аэрокосмическая компания Blue Origin, принадлежащая богатейшему человеку мира Джеффу Безосу, анонсировала на 20 июля пилотируемый запуск ракеты New Shepard с туристами на борту. Пассажиры New Shepard будут находиться в невесомости около трех минут, а также увидят тьму космоса и изогнутую перспективу Земле.