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Первый полет с полным экипажем: Сегодня Брэнсон летит в космос

Старт полета запланирован на 16:00 11 июля, но его могут перенести из-за погодных условий

В воскресенье, 11 июля, компания Virgin Galactic, принадлежащая Ричарду Брэнсону, совершит первый космический полет с полным экипажем. Одним из пассажиров будет и сам Брэнсон. Об этом британский миллиардер написал в своем Twitter.

"Я всегда был мечтателем. Моя мама учила меня никогда не сдаваться и тянуться к звездам. 11 июля пришло время воплотить эту мечту в реальность на борту Unity-22", - написал он.

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