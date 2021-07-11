Первый полет с полным экипажем: Сегодня Брэнсон летит в космос

Старт полета запланирован на 16:00 11 июля, но его могут перенести из-за погодных условий

"Я всегда был мечтателем. Моя мама учила меня никогда не сдаваться и тянуться к звездам. 11 июля пришло время воплотить эту мечту в реальность на борту Unity-22", - написал он.