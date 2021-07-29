Первое издание "Гарри Поттера" продали на аукционе за более 111 тысяч долларов

Первое издание книги "Гарри Поттер и философский камень" BBC

Именно это издание принесло автору бестселлера Джоан Роулинг всемирную известность

Экземпляр первого издания книги "Гарри Поттер и философский камень" продали на аукционе Tennants за 111 тысяч долларов, что эквивалентно трем миллионам гривен. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что в 1997 году издательство Bloomsbury Publishing напечатало первые 500 экземпляров этой книги. Оно отличается несколькими ошибками, которые убрали из следующих изданий.

Сейчас многие из них очень повреждены или вовсе уничтожены – это и делает их такими дорогостоящими.

Кроме того, именно это издание принесло автору бестселлера Джоан Роулинг всемирную известность.

Подчеркивается, что в течение того года книга продавалась за 10,99 фунта стерлингов (14,53 доллара). В продажу из 500 экземпляров поступило 200 книг, остальные отправили в школы и библиотеки.

Аукционный дом ожидал продать книгу за 20-30 тысяч фунтов, но торги вывели эту сумму вплоть до 80 тысяч.

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Напомним, ранее в Соединенных Штатах выставили на аукцион резюме, которое собственноручно написал соучредитель корпорации Apple Inc. Стив Джобс в 1973 году. Его планируют продать в печатном виде и в виде невзаимозаменяемых токенов (NFT).