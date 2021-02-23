Переворот в Мьянме: США ввели санкции против двух представителей незаконной власти

По словам госсекретаря, США решительно осуждают жестокое применение силы против мирных протестующих

Соединенные Штаты решили ввести санкции против двух членов государственного административного совета Мьянмы, причастных к военному перевороту. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает Укринформ.

"Соединенные Штаты выражают солидарность жителям Мьянмы, которые решительно и смело вышли по всей стране против военного переворота, чтобы выловить стремление вернуться к демократическому управлению, мира и главенства права", - сказал Блинкен.

По словам госсекретаря, США решительно осуждают жестокое применение силы против мирных протестующих, в результате чего 4 человека погибли и еще более 40 человек получили травмы.

Вместе с тем Соединенные Штаты призвали немедленно освободить всех задержанных, прекратить запугивание журналистов и активистов и вернуть власть избранному правительству.

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Напомним, ранее стало известно, что военные захватили власть в Мьянме и задержали лидера страны, лауреатку Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи и других лидеров государства.

Позже президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты вводят санкции против лидеров военного переворота в Мьянме.