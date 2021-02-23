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Переворот в Мьянме: США ввели санкции против двух представителей незаконной власти

twitter.com/PearsonElaine

По словам госсекретаря, США решительно осуждают жестокое применение силы против мирных протестующих

Соединенные Штаты решили ввести санкции против двух членов государственного административного совета Мьянмы, причастных к военному перевороту. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает Укринформ.

"Соединенные Штаты выражают солидарность жителям Мьянмы, которые решительно и смело вышли по всей стране против военного переворота, чтобы выловить стремление вернуться к демократическому управлению, мира и главенства права", - сказал Блинкен.

По словам госсекретаря, США решительно осуждают жестокое применение силы против мирных протестующих, в результате чего 4 человека погибли и еще более 40 человек получили травмы.

Вместе с тем Соединенные Штаты призвали немедленно освободить всех задержанных, прекратить запугивание журналистов и активистов и вернуть власть избранному правительству.

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Напомним, ранее стало известно, что военные захватили власть в Мьянме и задержали лидера страны, лауреатку Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи и других лидеров государства. 

Позже президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты вводят санкции против лидеров военного переворота в Мьянме

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