Перевод Саакашвили в тюремную больницу: Украина направила Грузии ноту

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили Twitter

Украинские власти призывают перевести удерживаемого в гражданское медучреждение

Украина направила Грузии ноту из-за перевода экс-президента Грузии и украинского гражданина Михеила Саакашвили из исправительной колонии в тюремную больницу. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"МИД Украины разочаровано переводом гражданина Украины Михеила Саакашвили в пенитенциарное медицинское учреждение №18 в Глдани и отсутствием информирования об этом украинской стороны", - говорится в сообщении.

При этом, Украина призвала грузинские власти перевезти удерживаемого в гражданскую больницу, которая бы имела все необходимые возможности для оказания экстренной помощи.

"Сегодня во внешнеполитическое ведомство Грузии передана официальная нота МИД Украины по этому поводу. МИД и посольство Украины в Грузии продолжает держать ситуацию вокруг гражданина Украины Михеила Саакашвили на особом контроле", - подчеркнула пресс-служба.

Как считает МИД, дальнейшее пребывание экс-президента Грузии в тюремной больнице может создать дополнительные риски и напряжение, которых можно избежать, если "руководствоваться гуманитарными соображениями".

Новости по теме: В Грузии Саакашвили увезли из тюрьмы в неизвестном направлении

Напомним, что ранее пенитенциарная служба Грузии подтвердила информацию, что Саакашвили вывезли из исправительной колонии и доставили в тюремную больницу.

Сообщалось, что дополнительную информацию будут предоставлять общественности поэтапно.