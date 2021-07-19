Перед визитом Зеленского Грузия освободила осужденных украинских яхтсменов

Грузия Фото из открытых источников

Их обвиняли в незаконном пересечении границы Грузии в 2020 году

Власти Грузии освободили двоих украинских моряков, осужденных за незаконное пересечение государственной границы в 2020 году. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Twitter.

"С ноября 2020-го мы работали над освобождением украинских моряков Юрия Хомича и Владимира Дьяченко, задержанных в Грузии. Сегодня Грузия освободила их из заключения. Я благодарен грузинской стороне за это решение, которое отвечает духу стратегического партнерства между нашими странами", - написал он.

Глава Исполнительного Комитета реформ экс-президент Грузии Михеил Саакашвили у себя в Facebook утверждает, что грузинские власти "отступили из-за принципиальной позиции Украины и лично президента Зеленского, а также из-за принципиальности украинских моряков".

"По моей информации, самолет президента Зеленского взлетел только после того, как поступило сообщение об освобождении украинцев", - пишет Саакашвили.

По данным телеканала "Мтавари", моряки были освобождены актом о помиловании, подписанным президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Отмечается, что сами осужденные не обращались с соответствующей просьбой к главе государства.

Новости по теме: Задержание яхты с украинцами: МИД вручил Грузии ноту

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел разочаровано решением Батумского городского суда Грузии из-за лишения свободы сроком на четыре года украинцев Юрия Хомича и Владимира Дьяченко и требует его просмотра.