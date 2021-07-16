Перцов: "Славянский базар" стал эталонной творческой площадкой для артистов

"Информация, телевидение и другие СМИ - это элементы массовой культуры. Это канал коммуникации, посредством которого люди по всему миру, которые не попадают по различным причинам на "Славянский базар", могут видеть мероприятия фестиваля: концерты, выставки. За 30 лет появлялось и исчезало столько фестивалей и мероприятий! И многие из них не сравнятся с форумом искусств, который проходит в Витебске и востребован артистами, которые с удовольствием участвуют в нем. Есть даже некая конкуренция и соперничество: кто попал на фестиваль, кто не попал, кто как выступил. Это такая определенная эталонная творческая площадка для артистов, которые сюда приезжают", - отметил Владимир Перцов.

Также министр информации добавил: сейчас фестиваль сталкивается с кознями и травлей со стороны тех сил, которые доктринально определили Беларусь и Россию своими врагами. Он рассказал, что и на организаторов фестиваля, и на артистов идут атаки в социальных сетях, появляются публикации с негативной интонацией. "Если бы фестиваль был плохой, слабый, невостребованный зрителем, наверное, такой реакции не было бы, все радовались бы, хлопали в ладоши. Я думаю, что еще поэтому мы идем в правильном направлении", - подчеркнул Владимир Перцов.

Напомним, в белорусском Витебске 15 июля стартовал юбилейный Международный фестиваль искусств "Славянский базар-2021". Его торжественно открыли ведущие из Беларуси, Украины и России. Впервые ведущей мероприятия стала известная украинская журналистка " Першого Незалежного " Диана Панченко, от Беларуси - Ольга Венская, а от РФ - Артем Шалимов.

"Да, я еду в Беларусь. Я уверена, международные конфликты надо гасить, а не обострять. И лучший путь к миру - музыка!" - сказала Диана Панченко.

Отметим, " Перший Незалежний " - единственный украинский телеканал, который будет транслировать ХХХ юбилейный Международный фестиваль искусств "Славянский базар-2021" на протяжении всех дней. На традиционный и неповторимый праздник песни и искусства приглашены известные звезды из разных уголков планеты. Всего география мероприятия охватила пять континентов и 75 стран мира.

С 14 по 19 июля команда телеканала "Перший Незалежний" подготовила масштабное освещение легендарного международного фестиваля - зрителей ждут церемония открытия, прямые включения наших журналистов, цикл дневников закулисной жизни, телемост и лучшие звездные выступления.