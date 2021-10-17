Пентагон выплатит компенсацию родным афганцев, погибших от удара дрона

Голос Америки

Ракета Hellfire попала в автомобиль, убив десять гражданских лиц

Министерство обороны США пообещало выплатить компенсации родственникам жителей Афганистана, погибших в конце августа в результате удара американского беспилотника. Об этом сообщил "Голос Америки".

Как отмечается, трагедия произошла 29 августа в Кабуле. Ракета Hellfire попала в автомобиль, убив десять гражданских лиц, семь из которых – дети.

По словам представителя Пентагона Джона Кирби, в знак извинения родственникам погибших выплатят компенсации. Однако сумма не уточнял.

Также он добавил, что минобороны и Госдеп работают над тем, чтобы помочь этим людям переехать в США.

Отмечается, что сначала американские военные заявляли, будто этот авиаудар был направлен против представителя террористической группировки "Исламское государство". Однако СМИ выяснили, что мужчина, который был за рулем автомобиля, давно работал на американскую гуманитарную организацию.

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Напомним, что ранее в Кабуле вблизи аэропорта произошел мощный взрыв по предварительным данным, по меньшей мере два человека погибли и еще трое получили ранения.

По предварительным данным, это был ракетный обстрел.

Кроме того, Reuters сообщило, что Соединенные Штаты Америки были причастны к взрыву в Кабуле 29 августа.

Так, по предварительной информации, американские военные нанесли ракетный удар по боевикам.