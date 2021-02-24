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Пентагон испытал панель накопления энергии в космосе для передачи электричества на Землю

Фото из открытых источников

Они прошли успешно

Специалисты Пентагона (министерства обороны США) успешно испытали солнечную панель размером 30x30 см для накопления энергии в космосе и будущей передачи электричества на Землю. Об этом пишет CNN.

Как отмечается, панель PRAM (фотоэлектрический радиочастотный антенный модуль) запустили в космос в мае 2020 года. Ее прикрепили к дрону X-37B, который совершал цикл вокруг Земли каждые 90 минут, чтобы панель накапливала солнечный свет.

PRAM собирала для преобразования более мощный синий свет, который не проходит через атмосферу. Панель произвела около 10 Вт энергии — этого достаточно для питания планшетного компьютера, но в будущем проект даст толчок развитию новых энергосетей. Проект предусматривает набор из десятков панелей, который должен будет распределять электричество в самые отдаленные уголки земного шара. При этом космическая солнечная энергия способна составить конкуренцию или заменить электростанции.

PRAM еще не отправила энергию прямо на Землю, но эта технология уже доказана.

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Напомним, ранее в Пентагоне сообщали Конгресс США о том, что власти Украины добились необходимого прогресса в ключевых институциональных реформах, а следовательно заслуживает дополнительной военной помощи в размере 125 миллионов долларов. 

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