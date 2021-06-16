Пекин отправляет первую за 5 лет космическую миссию с экипажем

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Экипаж Shenzhou - 12 будет жить на Tianhe в течение трех месяцев.

Китай отправит на орбиту трех космонавтов в рамках своей первой миссии с экипажем за почти пять лет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Цзи Цимина, помощника директора китайского агентства пилотируемых космических полетов (China Manned Space Agency)

Отмечается, что в 09:22 утра 17 июня в Цзюцюань в провинции Ганьсу Китай запустит пилотируемый космический корабль Shenzhou-12.

Астронавтами будут 56-летний Ни Хайшен, 54-летний Лю Бомин и 45-летний Тан Хунбо. Миссию возглавит Ни Хайшен. Он станет самым старым китайским космонавтом, побывавшим в космосе.

Сообщается, что Shenzhou-12 станет третьей из 11 миссий, необходимых для завершения строительства космической станции Китая к концу 2022 года. Китай начал строительство станции в апреле с запуска Tianhe, первого и крупнейшего из трех модулей.

Экипаж Shenzhou - 12 будет жить на Tianhe в течение трех месяцев.

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Напомним, марсоход "Чжуронг" еще 22 мая съехал с посадочной платформы и начал исследовать Красную планету, сделав таким образом Китай второй страной после США, которая приземлилась на Марсе и исследует его.