live
Новости » Мир Читати новину українською

ПЦР-тест до въезда и после: Грузия упростила правила для иностранцев

Грузия Фото из открытых источников

Нововведения будут действовать с 1 марта

Грузия возобновила правила прилета в страну для иностранных туристов с 1 марта 2021 года. Об этом сообщил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, передает "Эхо Кавказа".

По его словам, изменения будут касаться путешественников из Украины, Армении, Азербайджана, Казахстана, Беларуси и России, которые планируют путешествие в государство на самолетах. Они могут пересекать границы Грузии в случае имеющегося отрицательного ПЦР-теста на COVID-19, который сделан не позже, чем 72 часа.

При этом добавляется, что туристов обяжут проходить повторное тестирование на коронавирус за свой счет на третий день пребывания в стране.

Однако, сухопутные границы в Грузии все еще остаются закрытыми.

Новости по теме: Грузия "категорически" отвергла китайскую вакцину, на которую рассчитывает Украина

Напомним, в конце января Грузия вышла из двухмесячного строгого локдауна и заменила ограничения, по примеру Украины, на "карантин выходного дня", однако с более жесткими ограничениями, чем были у нас.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

программы канала ZIK

ZIK | Прямий ефір телеканалу ZIK
Дело Стерненко. Протесты под Офисом президента. Вакцина Степанова | Ток-шоу
Митинг в защиту Стерненко. Рейтинг Зеленского. Вакцинация. Тарифы | Николай Азаров | 23.02. 21
Елена Лукаш | Дело Стерненко. Санкции против оппозиции. Вакцинация |
Межконфессиональная ситуация в Украине: Отношения между церковью и государством | Проект
Совместный эфир ZIK,