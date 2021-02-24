ПЦР-тест до въезда и после: Грузия упростила правила для иностранцев

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Нововведения будут действовать с 1 марта

Грузия возобновила правила прилета в страну для иностранных туристов с 1 марта 2021 года. Об этом сообщил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, передает "Эхо Кавказа".

По его словам, изменения будут касаться путешественников из Украины, Армении, Азербайджана, Казахстана, Беларуси и России, которые планируют путешествие в государство на самолетах. Они могут пересекать границы Грузии в случае имеющегося отрицательного ПЦР-теста на COVID-19, который сделан не позже, чем 72 часа.

При этом добавляется, что туристов обяжут проходить повторное тестирование на коронавирус за свой счет на третий день пребывания в стране.

Однако, сухопутные границы в Грузии все еще остаются закрытыми.

Напомним, в конце января Грузия вышла из двухмесячного строгого локдауна и заменила ограничения, по примеру Украины, на "карантин выходного дня", однако с более жесткими ограничениями, чем были у нас.